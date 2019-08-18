كرّمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا، الفنان علي الحجار، في افتتاح مهرجان القلعة في دورته الـ28.

يشار إلى أن الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 15 يوما متصلة حتى الأحد الأول من سبتمبر ويحييها كوكبة من النجوم هم، مى فاروق، محمد الحلو، محمد محسن، مروة ناجي، بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين، علي الحجار، هاني شاكر، أحمد جمال، هشام عباس، محمد عدوية، مجد القاسم، مدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، غالية بن علي (تونس)، تانيا قسيس، دينا الوديدي، الموسيقار عمر خيرت، براس ساوند باند للنفخ والإيقاع، الموسيقار هشام خرما، فريق مسار إجباري، ياسر سليمان، بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق.