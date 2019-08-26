يبدأ مطار القاهرة الدولي، مطلع الشهر المقبل، استقبال رحلات الطيران المباشرة من دولة مالطا إلى القاهرة، على متن رحلات الشركة الوطنية المالطية "air Malta"، بعد توقف دام لنحو 9 سنوات منذ عام 2011.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الشركة ستبدأ تسيير أولى رحلات مباشرة من مالطا إلى مطار القاهرة، ابتداءا من 2 سبتمبر المقبل حتى مارس 2020، بواقع رحلتين أسبوعيا يومي الاثنين والجمعة.

وأوضحت المصادر، أن شركة "نيو ستار" لخدمات الطيران، ستبدأ تقديم الخدمة لخطوط الشركة داخل المطار، وأيضا الشركة المصرية لخدمات الطيران EAS، تتولى الخدمات الأرضية لرحلات الشركة المالطية طراز إيرباص 320.