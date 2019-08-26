أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي حاجته لشغل وظائف شاغرة لتخصصات مختلفة، للعمل بفروع البنك تتمثل في:
Investigations Officer
للعمل بالإسكندرية، ويشترط الخبرة أكثر من سنتين في مجال العمل، وإجادة مهارات الحاسب الآلي، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــــا.
(Senior Auditor / Auditor (Retail)
ويشترط الحصول على درجة البكالوريوس مناسبة لمجال العمل، والخبرة 3 سنوات على الأقل، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــــا.
Stores & Document Archiving Head
ويشترط الحصول على درجة جامعية عالية، وخبرة لا تقل عن 7 سنوات، والقدرة على حل المشكلات، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــا.