أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي حاجته لشغل وظائف شاغرة لتخصصات مختلفة، للعمل بفروع البنك تتمثل في:

Investigations Officer

للعمل بالإسكندرية، ويشترط الخبرة أكثر من سنتين في مجال العمل، وإجادة مهارات الحاسب الآلي، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــــا.

(Senior Auditor / Auditor (Retail)

ويشترط الحصول على درجة البكالوريوس مناسبة لمجال العمل، والخبرة 3 سنوات على الأقل، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــــا.

Stores & Document Archiving Head

ويشترط الحصول على درجة جامعية عالية، وخبرة لا تقل عن 7 سنوات، والقدرة على حل المشكلات، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــا.