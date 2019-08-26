أخمدت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم، حريقا هائلا، اندلع في مصنع لإنتاج الكتان، في مركز زفتى.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير الأمن، إخطارا، من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق في مصنع كتان في قرية شبراملس بدائرة مركز زفتى.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى المصنع لمتابعة تطورات الحادث، وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بـ4 سيارات الحماية المدنية، حيث أخمد رجالها النيران.

وأفادت مصادر أمنية بأن قيمة الخسائر الأولية، تصل إلى 20 مليون جنيه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.

وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب اتدلاع النيران في مصنع الكتان.