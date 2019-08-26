اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، في ختام قمة مجموعة السبع أن توقع عقد لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني في الاسابيع المقبلة "أمر واقعي"، بحسب ما أشار إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وردا على سؤال "هل عقد لقاء مع روحاني في الأسابيع المقبلة واقعي؟" أجاب الرئيس الأمريكي "نعم" خلال المؤتمر الصحفي في بياريتس، بعدما قال ماكرون إن "الظروف باتت مهيأة للقاء بين الرجلين".

وعبر ترامب عن اعتقاده أن روحاني سيكون أيضا مؤيدا لذلك، وأضاف "أعتقد أنه يريد اللقاء. أعتقد أن إيران تريد تسوية هذا الوضع". وقد وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بياريتس، أمس، بدعوة من الرئيس الفرنسي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وقال ماكرون إن محادثات مجموعة السبع هيأت "ظروفا لعقد اجتماع وبالتالي اتفاق" بين الرئيسين الأمريكي والإيراني. وعبر عن الأمل في تنظيم اللقاء "في الأسابيع المقبلة"، لكنه سارع إلى التحذير خلال المؤتمر الصحفي الختامي في قمة المجموعة من أنه "لم يتم عمل شيء، والأمور في غاية الهشاشة"، فيما قال ترامب "إذا كانت الظروف مناسبة، فسأوافق بالتأكيد على ذلك".

من جهته، عبر الرئيس الإيراني عن تأييده خيار الحوار لحل الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني في مواجهة انتقادات تيار المتشددين لوزير الخارجية، وقال روحاني في خطاب بثه مباشرة التلفزيون الرسمي "أعتقد بضرورة استخدام أي وسيلة ممكنة من أجل تنمية وتقدم البلاد"، مضيفا: "لو أنني أعلم بأن مشكلة البلاد ستحل لو التقيت شخصا ما فلن أمتنع عن ذلك"، بحسب وكالة أنباء فارس على موقعها الإلكتروني.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كشف في وقت سابق، أن نظيره الإيراني، حسن روحاني، زار مدينة بياريتز الفرنسية أثناء انعقاد قمة مجموعة السبع هناك، لكنه أشار إلى أن زيارته لم تجر بدعوة رسمية من باريس، وقال ماكرون: فيما يتعلق بالزعيم روحاني فكان في فرنسا تلبية لدعوة من منظمات غير حكومية وليس بدعوة من الدولة التي تترأس المجموعة، وأضاف ماكرون، أنه لم يلتق روحاني، لكنه أكد استعداده للقائه إذا أبدى الرئيس الإيراني رغبته في ذلك، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ووصف مصدر في قصر الإليزيه، مساء أمس الأحد، المحادثات بأنها كانت "إيجابية وبناءة". وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه لم يعترض على وصول ظريف إلى قمة "السبع الكبار"، لكنه رفض لقائه.