قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن المشاركين في قمة المجموعة الصناعية السبع الكبرى المنعقدة حاليًا في بلدة "بياريتز" الفرنسية، كانوا حريصين حقًا على إرسال رسالة إيجابية ومشتركة، في أعقاب نقاشاتهم التي تطرقت إلى العديد من الموضوعات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه على الرغم من تخلل فعاليات قمة "G7" بعض المضايقات، والعديد من التوقعات والتوترات والنزاعات، إلا أن جميع رؤساء الدول المشاركة، قاموا بالعمل، وقدموا نقاشات مثمرة للغاية، عقدت منذ مساء أمس الأول، السبت، موجًها الشكر لهم على ذلك.