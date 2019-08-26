تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم دفع أي تعويضات مالية لإيران على خسائرها بسبب العقوبات المفروضة من قبل إدارته، مؤكدا إمكانية منح قروض ائتمانية لها.

وقال الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب لقاء بينهما على هامش أعمال قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية، ردا على سؤال حول موضوع التعويضات: "لا، لن ندفع"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وشدد ترامب، على أن دولا عديدة ستقدم خط ائتمان لإيران لتمكينها من تسيير أمورها الاقتصادية وتجاوز المشاكل، وأوضح الرئيس الأمريكي: "من الممكن أنهم سيحتاجون إلى أموال لتجاوز المرحلة الصعبة جدا، وفي حال حاجتهم حقا إلى أموال وكونها مضمونة بالنفط، الأمر الذي يعني أمنا عظيما بالنسبة إلي حيث يتوفر لديهم كثير من النفط، يمكن أن نتحدث عن خطوط ائتمان. وستكون هناك دول كثيرة وعديدة".

ويشهد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران تصاعدا متسارعا منذ 8 مايو 2018، حينما أعلن الرئيس الأمريكي انسحاب بلاده من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وفرض عقوبات موجعة على الجمهورية الإيرانية في قطاعات مختلفة بينها النفط، حيث تتهم واشنطن طهران بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى.