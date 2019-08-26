اتفق وزيرا الآثار والإسكان، بحضور محافظ القاهرة، ومجموعة من المستثمرين والمطورين العقاريين، على بحث فرص الاستثمار فى المناطق المحيطة بمتحف الحضارة بالفسطاط، والمتحف المصرى الكبير، وشدد وزير الآثار على أن الارتقاء بمستوى الخدمات فى الأماكن الأثرية سيعمل على تنشيط السياحة الوافدة، ويشجع على جذب الزائرين لقضاء وقت أطول فى زيارة تلك المناطق.

وأكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم طلاء 75 عقاراً يمين ويسار مسجد عمرو بن العاص باتجاه كورنيش النيل، و5 فواخير، ضمن أعمال رفع كفاءة خط سير المومياوات الملكية المقرر نقلها من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة.

ضبط 14 لوحة فرعونية استخرجها سائق وشقيقه من منزلهما

من جهة أخرى، ضبطت مباحث الآثار فى سوهاج 14 لوحة جدارية أثرية من الحجر الجيرى، ورأسى تمثالين، وكمية من الأوانى الفخارية، بحوزة سائق فى مدينة أخميم، مساء أمس، بعدما أوهمه ضباط الآثار بأنهم تجار يرغبون فى شرائها، قبل إلقاء القبض عليه متلبساً، وتمكّن شقيقه الأصغر من الهرب، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطه.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطاراً من شرطة السياحة والآثار يفيد عرض محمود. ع، سائق، 40 سنة، وشقيقه محمد، 35 سنة، عدداً من القطع الأثرية للبيع، بعد العثور عليها نتيجة الحفر خلسة أسفل منزلهما فى شارع الأسيوطى بأخميم، وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائى لضبط المتهمين، فيما تنكّر عدد من ضباط المباحث فى هيئة تجار آثار، ودخلوا فى مفاوضات مع السائق وشقيقه لشراء القطع.

وتوجه ضباط المباحث إلى منزل السائق وشقيقه، وفور عرضهما القطع الأثرية، ألقت القوة الأمنية المرافقة القبض على السائق متلبساً، بينما فرّ شقيقه، وأقرت لجنة من «آثار سوهاج» بأثرية القطع المضبوطة.