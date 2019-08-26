حازت العديد من الصور التي التقطت للرؤساء والزعماء والقادة والمشاركين في قمة الدول الصناعية السبع الكبرى بمدينة بياريتز جنوب فرنسا، على اهتمام وسائل الإعلام العالمية وانتشرت بشكل واسع مع العديد من التعليقات عليها والتفسيرات المختلفة لها ولدلالتها وما تعبر عنه.

ويأتي على رأس الصور التي أثارت الجدل حول تفسيرها ومعناها، تلك التي التقطتها عدسات المصورين من اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة للصورة التي وضع فيها بوريس جونسون قدمه فوق منضدة خلال لقائه مع إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، والقبلات التي حدثت خلال الصورة التذكارية للقمة.

لقاء السيسي وترامب كان وديا ومليئا بالانتباه من الطرفين

قراءة لغة الجسد هي قراءة الحركات، والصور هي مجرد لقطة من الحركة، حسب الدكتورة رغدة السعيد، خبيرة لغة الجسد، موضحةً أن معظم الصور التي التقطها المصورون خلال قمة السبع الكبرى لا تُظهر كامل الحقيقة التي حدثت خلال الفيديو، مؤكدةً أن المصورين هم أبطال تلك القمة.

رغدة أكدت لـ"الوطن" أن الصورة التي انتشرت من لقاء الرئيس السيسي مع ترامب، يظهر من خلالها يصافح الرئيس الأمريكي بينما يده للأعلى، والذي يمكن تفسيره في لغة الجسد على أنه المسيطر والأقوى ويتعامل بندية.

فيما أوضحت خبيرة لغة الجسد، أن فيديو اللقاء سار في سياقه الطبيعي، مثل جميع اللقاءات السابقة بين السيسي وترامب، حيث كان لقاءً وديًا كالعادة، لم يحمل أي لقطات يظهر من خلالها رغبة أحدهما في السيطرة على الآخر، لافتةً إلى أن الصورتين المنتشرتين لا تعبران إطلاقًا عن الحقيقة.

صورة وضع جونسون لقدمه على الطاولة أظهرته متعالٍ على عكس الحقيقة

وأردفت السعيد أن اللقاء كان مليئًا باللقطات الإيجابية بين الرئيسين، مثل المصافحة الودية التي تظهر في فيديو المقابلة، وإنصات الرئيس الأمريكي باهتمام لحديث الرئيس السيسي، إلا أن عدسات المصورين التقطت صورًا لم يتخط زمنها ثواني معدودة وليس لها أي دلالات.

عدة صور أخرى انتشرت من القمة وتظهر عكس الفيديو، كان أولها وضع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني لقدمه فوق الطاولة خلال لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهي اللقطة التي تعطي انطباعًا عن جونسون أنه متعالي ويتعامل من منطلق أن بريطانيا قوة عظمى ويستهين برئيس فرنسا، حسب خبيرة لغة الجسد.

فيديو مقابلة جونسون وماكرون، يُظهر أن حديثًا دار بينهما عن الطاولة والإشادة بها، وفقًا للسعيد، مضيفةً أن ماكرون أكد لجونسون أنه يمكنه وضع قدمه عليها، ليرفع جونسون قدمه عليها لثانية واحدة ويسحبها بسرعة، وهو ما تفسره على أنه شخص مرح محب للمزاح، كما أنه سحب قدمه بسرعة دليل على تواضعه واحترامه لماكرون وعدم ارتياحه لوضع رفع قدمه أمامه.

قبلات القمة أظهرتها الصور على غير حقيقتها

عدة صور أخرى انتشرت من القمة عبر وسائل الإعلام، مثل اللقطة التي يظهر من خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمد شفتيه لتقبيل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بينما يظهر في فيديو اللقاء أنها دخلت وصافحته وقبلته لينسحب ظنًا منه أنها أنهت المصافحة، ليتفاجأ أنها ستقبله مرة أخرى فيعود مسرعًا مادًا شفتيه لتخرج الصورة بهذا الشكل.

صورة قبلة ميلانيا ترامب لرئيس وزراء كندا جاستن ترودو، خلال الصورة التذكارية التي التقطها حضور القمة، يمكن تفسيرها على أنها تقبله بشغف بينما يشاهدها زوجها ترامب، بينما تفسير الفيديو يدل على ولائها لترامب حيث أمسكت بيده فور دخولها لمكان الصورة ثم بدأت اصلفح من بجوارها، وتلتقط الكاميرا الصورة في جزء من الثانية لتعطي انطباعًا عكس الحقيقة، وهو نفس الوضع مع قبلة بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي لدونالد ترامب.