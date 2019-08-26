قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن السيدة "ألمظ"، والدة الطفل إيهاب المصاب بمتلازمة دوان المعتدي عليه من قبل بعض الشباب باستخدام "الكلاب"، في منطقة باب الشعرية، تعرضت وأسرتها إلى التهديد بعدما اعتزمت تقديم بلاغ ثانِ ضد المعتدين على نجلها.

وأوضحت "إيمان"، خلال حلقة اليوم من برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC"، أن والدة إيهاب تنازلت عن البلاغ الأول، مشيرة إلى أن البرنامج حصل على مقطع فيديو يظهر الاعتداء على إيهاب من شقيقته، وهو ما دفع والدته إلى تقديم بلاغ ثانِ ضد المعتدين.

وتابعت، أن "ألمظ"، أخبرتها بتلقي تهديدات عبر هاتفها النقال، مشيرةً إلى أنها سمعت المداخلة، بسبب وجود خاصية تسجيل المكالمات في هاتف السيدة.

وعلقت مقدمة برنامج "مساء DMC"، على المكالمة التليفونية التي سمعتها: "حاجة عجيبة، الافتراء لما بيزيد عن حده مش بتعرف توصفه، ضربوا الولد وأرعبوه بالكلب ولما يتقدموا ببلاغ يهددوهم"، مضيفة بسخرية: "إيه الجمال ده وإيه العظمة والقوة دي!".

بدورها عرضت "الحصري"، مقطع فيديو لوالدة الشاب، وهي تتحدث عن التهديدات التي تعرضت لها: "لما كلمتوني في البرنامج اتصلوا بيّ وهددوني وقالوا لي هنقلب الدنيا عليكي".

كما ظهر إيهاب في المقطع، وقال إنه كان يبكي أثناء تهديده: "قلتله انت حبيبي ابعد الكلب ده".

كما عرضت أيضًا جزء من مكالمة أحد أقارب الجناة مع شقيقة إيهاب، حيث هددها قائلًا، بعدما طالبت بحق شقيقها: "إحنا هنعكها على دماغكم".

وتقدمت مقدمة البرنامج، ببلاغ ثانِ ضد المعتدين على الشاب: "بتهدد الواد وأمه؟! ده إيه الجبروت ده؟! ليه تفتري على الضعيف؟! تقدر تتشطر على حد قوي؟! لو تقدر تضايقك او تجيب لك حد كنت عملت كده؟!، دي مش قوة، دي اسمها حاجة تانية".