مشارك بـ منتدى الشباب 2016: الرئيس استجاب لطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة

أكد محمد عزمي، أحد المشاركين في مؤتمرات الشباب، أن مشاركته في منتديات الشباب جاءت من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمنتدى الشباب.

وأضاف محمد عزمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم على قناة "ON E"، أنه عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات منتدى الشباب 2016، بعض مشاكل ذوي الإعاقة، ولقي استجابة فورية، حيث استمع له الرئيس جيدا، ووجه على الفور بحل هذه المشاكل، والتي بالفعل تم الانتهاء من عدد منها، مثل البطاقة الذكية والسيارات المجهزة للمعاقين.

وأشار إلى أنه يتمنى المشاركة في منتديات الشباب المقبلة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يؤمن بأن الشباب هم مستقبل مصر، وأن هذه المؤتمرات تعمل على التواصل المباشر بينهم وبين القيادة السياسية.