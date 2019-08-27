عبر مزارعون يابانيون، أمس، عن قلقهم بعد موافقة رئيس الوزراء شينزو آبي من حيث المبدأ على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يقضي بخفض التعريفات الجمركية على الواردات الزراعية الأمريكية.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن أحد عمال أكبر شركات إنتاج اللحم البقري في البلاد، القول: "بالتأكيد سيؤثر هذا الاتفاق على المنتجين الزارعيين"، ودعا العامل -طلب عدم ذِكر اسمه- حكومة بلاده إلى الحصول على ضمانات لعدم زيادة واردات المزارع الأمريكية على نحو يضر بالإنتاج المحلي الياباني.

واتفق رئيس الوزراء الياباني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لقائهما أمس الأحد على هامش قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى في فرنسا، على إسراع خطى المفاوضات الجارية لتوقيع اتفاق تجاري بنهاية سبتمبر المقبل، بالتزامن مع لقائهما مجددا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.