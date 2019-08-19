عمرو أديب يمازح طفلة زملكاوية: "جنيتي على نفسك بدري يا بنتي"

داعب الإعلامي عمرو أديب طفلة تدعى روان عمرها 10 سنوات، بعدما قالت له في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، "أنا زملكاوية وبحب حضرتك قوي".

وقال أديب للطفلة: "إنتي ليه جنيتي على نفسك بدري كده يا بنتي".

وأجابت روان على السؤال الذي طرحته الفنانة رجاء الجداوي في فقرة "إسأل مع رجاء"، "هل توافق أن الست تبقى حكم مباراة كرة قدم؟" مبدية موافقتها على أن تكون حكم كرة قدم عند كبرها.

وتابعت، "أنا موافقة أبقى حكم كرة قدم بين الأهلي والزمالك لأن الست بقت بـ60 راجل" ومازحها أديب قائلا، "إنتي عارفة إن الزملكاويين ليهم قدرات أعلى من أي حد أهلاوي تاني لأنهم بيشيبوا بدري".