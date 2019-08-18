عمرو أديب: مشاركة القوات المسلحة في الأسواق يضمن استقرار الأسعار

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالدور الكبير الذي يقوم به اللواء محمد عبد الحي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، واهتمامه البالغ بمشاريع الصوب الزراعية، والذي له أهمية قصوى في الحفاظ على المنتجات الزراعية في مصر، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وأكد عمرو أديب، أن القوات المسلحة لا تريد أن تسيطر على الأسواق المصرية كما يروج البعض، وأن مشاركتها في الأسواق إلى جانب الشركات والقطاعات الخاصة، يضمن للمواطنين استقرار الأسعار وجودة المنتجات، لأن المستهلك سيجد البديل، في حالة استغلال التجار وزيادتهم أسعار السلع.

وأوضح الإعلامي، أن القطاع الخاص في مصر مسؤول عن توظيف أكثر من 60% من تعداد سكان مصر، ويعمل بشكل حر، والدولة راغبة في دعمه، وتدخل القوات المسلحة في الأسواق هدفه تحقيق الاستقرار فقط.