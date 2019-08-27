قمة السبع ليست الأولى.. تصريحات ترامب تلدغ إيران في المؤتمرات و"تويتر"

أطلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، عددا من التصريحات حول إيران، خلال حضورة فعاليات اليوم الثاني لقمة مجموعة السبع المنعقدة بمدينة بياريتز الفرنسية، فقال، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن إيران هي الدولة الأولى المصدرة للإرهاب على مدار العالمين الماضيين، موضحا أن طهران تغيرت عما كانت عليه، بعدما وصل هو إلى الحكم في أمريكا منذ سنتين ونصف.

واعتاد ترامب، منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة الامريكية على إصدار تصريحات، عن إيران، على خلفية العلاقة المتوترة معها والتي شهدت، في 2018، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، فيحرص الرئيس الأمريكي على توجيه رسائل لإيران من خلال القمم التي يشهدها و المناسبات الرسمية أو حسابه الشخصي، على موقع التغريدات "تويتر".

وتستعرض "الوطن" أبرز تصريحات الرئيس الأمريكي عن إيران منذ توليه الرئاسة، كالتالي:

إيران كانت في طريق الانهيار وأنقذتها الولايات المتحدة

"إيران كانت في طريق الانهيار، وأنقذتها الولايات المتحدة الأمريكية بالصفقة النووية التي وفّرت لها خطا جديدا للحياة بـ150 مليار دولار"، تغريدة نشرها ترامب على حسابه الرسمي على "تويتر"، في فبراير 2017، وتبعها بتغريدة أخرى، فجر اليوم التالي، يحذر فيها إيران بأنه لن يتعامل معها مثلما تعامل الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، فجاء نص التغريدة، كالتالي: "إيران تلعب بالنار ولا يُقدّرون كم كان الرئيس أوباما لطيفا معهم، لن أكون كذلك".

وجاءت تحذيرات ترامب في أعقاب إجراء إيران تجربة جديدة لصاروخ باليستي، ودعمها للحوثيين في اليمن، وهو ما ردت عليه طهران حينها بأن "تصريحات الرئيس الأمريكي تعتبر استفزازا لإيران".

إيران لا تحترم روح الاتفاق النووي

في أبريل 2017، وفي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بحضور باولو جنتيلوني، رئيس الوزراء الإيطالي، آنذاك، قال ترامب إن إيران لا تحترم روح الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 مع القوى العظمى حول برنامجها النووي، والذي أدى إلى تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران، وتابع الرئيس الأمريكي بعبارة "إيران ليست بمستوى روح الاتفاق".

إيران تمول وتسلح وتدرب الميليشيات التي تنشر الدمار والفوضى

في افتتاح أعمال القمة "الإسلامية - الأمريكية"، التي استضافتها الرياض، في مايو 2017، قال الرئيس الأمريكي إن إيران تدرب وتسلح الميليشيات في المنطقة وكانت لعقود ترفع شعارات الموت لأمريكا وتتدخل في سوريا، كما دعا ترامب، في افتتاح أعمل القمة إلى عزل إيران إذا واصلت سياساتها المسؤولة عن "عدم الاستقرار" في الشرق الأوسط.

إيران "سوف تتفاوض" وإلا "سيحدث شيء ما"

في مايو 2018، وبعد يوم واحد من إعلانه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران وفرض عقوبات جديدة، قال ترامب، في لهجة بدت تصعيدية، إن إيران ستواجه "شيئا ما" ما لم تقبل إعادة التفاوض.

وأشار ترامب آنذاك، إلى أنه إذا استأنفت إيران برنامجها النووي فستكون هناك "عواقب خطيرة للغاية"، موضحا أن عقوبات إيران سيبدأ تنفيذها بشكل قريب، بحسب ما ذكرته "رويترز".

إيران تنشر الفوضى والموت والدمار

في سبتمبر 2018، وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران، أكد ترامب أن إيران تنشر الموت والفوضى والدمار في الشرق الأوسط، كما انتقد مسؤوليها، موضحا أن إدارته أنجزت "أكثر من أي إدارة أخرى"، في تاريخ الولايات المتحدة.

إذا أرادت إيران الحرب ستكون نهايتها قال ترامب في مايو الماضي، إن إيران ستشهد نهايتها إذا بدأت الحرب مع الولايات المتحدة، حيث كتب الرئيس الأمريكي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، وجاء نصها: "إذا أرادت إيران الحرب، ستكون هذه النهاية الرسمية لها"، كما توعد ضد تهديدات الولايات المتحدة، قائلا، "لا تهددوا الولايات المتحدة أبدا".

أوقفت الهجوم على إيران قبل 10 دقائق من انطلاقه

في يونيو الماضي، قال الرئيس الأمريكي إنه أوقف ضربة على إيران قبل 10 دقائق من بدئها، معللا بأنها لن تكون ردا ملائما على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية، حيث كتب ترامب في تغريدة على تويتر، "كنا على وشك ضرب 3 مواقع في إيران أمس"، مؤكدا أنه "ليس في عجلة من أمره" في التعامل مع إيران.

سأمحو إيران في حال تعرضت "لأي شيء أمريكي"

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يونيو الماضي، إيران بتلقي رد فعل قوي، في حال وجهت أي ضربة ضد "أي شيء أمريكي"، حيث انتقد تصريح طهران تجاه العقوبات الأمريكية المفروضة عليها مؤخرا، فكتب ترامب على صفحته في تويتر: "بيان إيران الذي ينطوي على جهل شديد وإهانة، والذي صدر اليوم، إنما يظهر فحسب أنهم لا يدركون الواقع. أي هجوم من إيران على أي شيء أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة. في بعض المجالات كاسحة تعني المحو".

إيران تلعب بالنار

في يوليو الماضي، حذر الرئيس الأمريكي إيران من أنها تلعب بالنار، بعد إعلان الأخيرة أنها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم المخصّب المنصوص عليه في الاتّفاق النووي لعام 2015.

وجاء هذا التصريح ردا على سؤال أحد الصفيين بالبيت الأبيض عما إذا كانت لديه رسالة لإيران، فقال، "إنهم يعرفون ماذا يفعلون. يعرفون بماذا يلعبون وأعتقد أنهم يلعبون بالنار".