استنكر الدكتور سعد فتحي، المدير التنفيذي لمجموعة صيدليات رشدي، إخطار الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

وقال "فتحي"، إن الصيدليات ستكون مفتوحة اليوم وغدا ولن يتم إغلاقها، وهذا القرار لن يؤثر على عملها، مؤكدًا أن هناك خلطا في إصدار القرارات من أجل أهداف معينة، حيث يرى أن القرار ليس له علاقة بالغلق أو بالصيدليات.

وتابع: "فاتحين النهاردة وبكرة عادي، والقرار خاص بصيدلي زي أي صيدلي ممكن يصدر ضده حكم، وفيه طرق قانونية كتير وطعن، بيأثر عليه كشخص في الآخر يشتغل في صيدلية، مفيش أي صيدلية متسجلة باسم حاتم رشدي، مفيش أي صيدلية مرخصة باسمه وهو عضو مجلس إدارة مش رئيس مجلس إدارة كمان".

وواصل: "هل صدر القرار باسم شركة صيدليات العزبي وصيدليات رشدي ولا الأشخاص بس، مفيش أي حاجة تخصنا تماما، بلدنا كده تنهض ازاي؟".