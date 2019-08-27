مصطفى فهمي: 200 جنيه قيمة أول عقد تمثيل في حياتي

قال الفنان مصطفى فهمي، إنه كان يحب التصوير عندما كان في سن صغيرة، مشيرًا إلى أن شقيقه الأصغر الفنان حسين فهمي سبقه إلى دخول عالم الفن، ولكن عن طريق الإخراج، وهو ما قابلته الأسرة بالرفض في البداية.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، عبر شاشة "DMC"، "الإخراج هو فتح السكة ودخلت التصوير وخلصت المعهد وسافرت أمريكا وأخدت كورسات في كل الأفرع، واشتغلت كاميرا مان مع المصور عبده نصر، وعملنا 4 أفلام هي النداهة وأميرة حبي أنا والجنس الناعم والكداب".

وأشار إلى أنه عمل مساعد مصور ثالث في فيلم "الشيماء"، حيث أبرم عقدًا مع مؤسسة السينما، مؤكدا أن تقاضى 75 جنيها في أول عقد أبرمه في حياته، لكي يكون أحد أعضاء فريق العمل بفيلم الشيماء.

وعن لقائه بالمخرج الراحل عاطف سالم، قال مصطفى فهمي إنه التقاه بالصدفة، حيث عرفه المصور عبده نصر عليه، "بعدها قابلته في جروبي بعد ما كلمني على التليفون وعرض عليّ فيلم أين عقلي وعرض عليّ التمثيل ومكنش في بالي خالص إني أمثل".

وأردف، أنه طلب من المخرج أن يمهله 3 أيام كفرصة للتفكير، لكن الأخير رفض وأخبره أنه عليه الإجابة فور الانتهاء من تناول كوب الشاي، فوافق، وحصل على 200 جنيه نظير مشاركته في الفيلم الأول له.

وأشار، إلى أنه سعد كثيرًا بالمشاركة في الفيلم، ما جعله يصر على استكمال مشواره كممثل، حيث شارك بعدها في فيلم "قمر الزمان"، مع النجمة الكبيرة نجلاء فتحي.