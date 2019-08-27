قال الدكتورعلاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن إدارة الحجر الصحي بالمديرية بالتنسيق مع إدارات الترصد والوبائيات بالمديرية والوزارة انتهت من المتابعة الطبية للحجاج العائدين إلى البلاد عبر مطار برج العرب بالإسكندرية، وذلك على مدار 4 أيام ماضيين.

وأوضح عثمان، صباح اليوم، أن فريقا من الأطباء والتمريض كان في استقبال الحجاج بالمطار، للاطمئنان على حالاتهم الصحية، كما جرى توفير الأدوية الخاصة بعلاج أي حالات مرضية بالمجان.

وأشار إلى إجراء المسح الطبي لعدد 250 حاجًا للكشف عن الأمراض الوبائية والمعدية، متابعًا أن الكروت الصحية الخاصة بمتابعة الحجاج تتضمن جميع بيانات الحاج بداية من الاسم والرقم القومي ورقم التليفون والعنوان والبعثة الذى كان تابع لها حتى يسهل الوصول إلى أي مصاب بشكل سريع وتوفير الرعاية الطبية له فور ظهور أي أعراض عليه.