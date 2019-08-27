شنت الأجهزة التنفيذية بمركزي الخارجة والفرافرة، اليوم، حملة إزالة مكبرة بقرية اللواء صبيح بالفرافرة لعدد 5 حالات تعدٍ منها، قرار مباني على مساحة 608 أمتار و4 قرارات زراعي بمساحة 48 فدانا.

وقال اللواء محمد الفحام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، إنه جرى منح مهلة للمواطنين لمدة 3 شهور من تاريخ سداد أول دفعة، الذين تعهدوا بالسداد خلال الـ 3 شهور المقبلة.

من ناحية أخرى، قال المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن حملة اليوم شملت من قرى جناح وحتى قرية الكويت بواقع 22 حالة بمساحة 405 أفدنة تقريبا، مشددا على أن الوحدة المحلية تهيب بالمواطنين سرعة سداد المبالغ المستحقة عليهم طبقا للتوقيتات المحددة لهم.