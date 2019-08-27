أخبار متفوتكش.. شطب صيدليات "العزبي" والأهلي يريد بونجاح بدلا من أزارو

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

بعد ارتفاعها 43%.. كيف تفيد تحويلات المصريين بالخارج الاقتصاد المصري؟

قال البنك المركزي، اليوم ، إن البلاد تلقت تحويلات من المصريين العاملين بالخارج بقيمة نحو ثلاثة مليارات دولار في مايو الماضي.

محمد إمام يكشف عن شخصيته في فيلم "لص بغداد"

نشر الفنان محمد إمام، صورة له من كواليس فيلمه "لص بغداد"، وذلك على صفحته الشخصية على موقع "انستجرام".

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. حار على القاهرة وشبورة مائية صباحا

تستعرض "الوطن" توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

"أهلاً بالمدارس": 50 معرضاً بتخفيضات 50% فى سبتمبر

قال إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرف تعتزم تنظيم أكثر من 50 معرضاً من معارض «أهلاً بالمدارس»، بالتعاون مع وزراة التموين، بتخفيضات تتراوح بين 25% و50%، فى سبتمبر المقبل.

غلق وإلغاء الترخيص.. مصير صيدليات العزبي ورشدي بعد الشطب من السجلات

أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان.

بعد 24 ساعة من المنع.. تامر أمين يظهر مجددا: استوفيت كل أوراقي

ظهر الإعلامي تامر أمين على الهواء، خلال حلقة اليوم، الإثنين، من برنامج "آخر النهار"، عبر شاشة "النهار"، وذلك بعدما قال إنه وفق أوضاعه واستوفى كل الأوراق اللازمة لمزاولة مهنة الإعلام، واستخرج تصريحًا من نقابة الإعلاميين، صباح اليوم.

السعدني يحتفل بعيد ميلاد ابنه في أول ظهور بعد وفاة طليقته.. ومتابعون: "خد بالك من عيالك"

في أول ظهور وتفاعل له عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد وفاة طليقته، نشر الفنان أحمد السعدني صورة تجمعه بنجله عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

"إستايلست" محمد رمضان عن قميصه الشفاف: "عشان محدش يقول بيغني عريان"

ظهر الفنان محمد رمضان، في ثاني حفلاته التي أحياها يوم الجمعة الماضي، في الساحل الشمالي، تحت اسم "أقوى حفل في الساحل"، بملابس ملفتة، تعد أبرز علامات الحفل.

الأهلي ينتظر صفقة تبادلية للتخلص من أزارو وضم بغداد بونجاح

يسافر أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادى الأهلى نهاية الأسبوع الجارى، رفقة خالد مرتجى عضو المجلس، خارج مصر للحصول على توقيع أحد المهاجمين المميزين لقيادة هجوم الفريق بداية من الموسم القادم.

حفني وبوطيب وأوباما على رأس مستبعدي الزمالك لمواجهة المقاصة بالكأس

استبعد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، العديد من اللاعبين لمواجهة مصر المقاصة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.