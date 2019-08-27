عاجل.. السيسي يصل اليابان للمشاركة في القمة السابعة للتيكاد

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليابان، للمشاركة في القمة السابعة للتيكاد، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي لليابان توجه للمشاركة في قمة تيكاد 7 بعد ختام زيارته لفرنسا، وذلك حسبما أفادت الرئاسة المصرية.

وتنعقد قمة "تيكاد 7" أو "مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية"، في الفترة بين 28 و30 أغسطس الجاري، بمدينة "يوكوهاما" اليابانية، والذي انطلق لأول مرة عام 1993 بمبادرة من الحكومة اليابانية.

ويشكل مؤتمر "تيكاد 7" نقطة تحول فى مسار التعاون بين دول القارة الأفريقية واليابان، حيث ستؤسس تلك القمة لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ترتكز على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية وتعزيز مساهمة اليابان فى تنمية القارة الأفريقية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري الياباني مع الدول الإفريقية ويتضمن مناقشات حول تعزيز الصحة والتعليم والتغير المناخي وتمكين المرأة ودعم الاستقرار والسلام والتنمية في القارة. ​