أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته البالغة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات قمة مجموعة الدول السبع، التي انعقدت في مدينة بياريتز الفرنسية، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري، تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بصفته رئيسًا للاتحاد الإفريقي، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر".

وأضاف "أديب"، أنه شعر بكثير من السعادة والافتخار عندما رأى لقاءات السيسي مع رئيسي أمريكا وفرنسا ورئيس وزراء بريطانيا، لافتا إلى أن هذه اللقاءات الهامة تجعلنا نشعر بأننا جزء من المنظومة العالمية، موضحًا أن مشاركة مصر ليست شكلية.

وأكد الإعلامي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد خلال القمة الثنائية صباح اليوم مع الرئيس السيسي بالعلاقات المصرية والأمريكية، موضحا أن مصر تعيش الآن في عصر "دبلوماسية الشخصيات"، كما أن العلاقات بين الرؤساء تؤثر بشكل كبير في طبيعة العلاقات بين الدول، واللقاءات الثنائية تحرك المياه الراكدة، متابعا: "بصراحة ضربة معلم من الرئيس السيسي".