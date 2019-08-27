استمرارًا للخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27 أغسطس الحالي في عدد من البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.37 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.