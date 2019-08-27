تنظر محكمة الجيزة غدا، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل فتاة الشرف بالعياط، بعد صدور قرار أمس بإخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة اتهامها بقتل سائق بصحراء العياط منتصف الشهر الماضي، بعد أن حاول القتيل اغتصابها تحت تهديد السلاح.

وكان قاضي المعارضات قرر أمس إخلاء سبيل "أميرة" المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، في قضية اتهامها بقتل سائق حاول اغتصابها بكفالة 10 آلاف جنيه.

وجددت النيابة في وقت سابق حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى في القضية، فيما اعترفت الفتاة أمام قاضي المعارضات بقتل المجني عليه دفاعًا عن شرفها بعدما حاول الاعتداء جنسيًا عليها في سيارته بمنطقة نائية.