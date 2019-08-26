علق أحمد عبد الله، والد فتاة العياط، على قرار قاضي غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة إخلاء سبيل ابنته أميرة المتهمة بقتل سائق سيارة ميكروباص اتهمته بمحاولة اغتصابها، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، قائلًا: "بنحمد ربنا ونشكر فضله"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

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وأضاف "عبد الله" أنه لا يمتهن شيئا مُعينا ولا يعمل "أنا أرزقي بشتغل يوم ويوم لأ"، فبادره عمرو أديب: "لو عاوز أي حاجة عشان الكفالة قولنا إحنا تحت أمرك"، فرد عليه: "ربنا يجعلك سند للجميع"، معربًا عن ثقته الكاملة في القضاء المصري في براءة ابنته.

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وأشار والد الفتاة إلى أن المحامين المتطوعين يقومون بعمل فوق الخيال، موضحًا أنه يرى أن ابنته أخطأت في الخروج بمفردها من المنزل والذهاب لمقابلة شخص في حديقة الحيوان من البداية، ثم أخطأت مرة أخرى بركوب سيارة ميكروباص مع شخص لا تعرفه، ولكنه يقول دائما إنها طفلة ولا تدرك خطورة ما تفعله.

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وتابع: "الحمد لله ربنا أراد إنها تنجى وتخرج من المكان ده رغم أنه مكان نائي، عندي كل الثقة في القضاء المصري".