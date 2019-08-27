أطلق طلاب جامعة قناة السويس، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مبادرة "حافظ عليها.. سيارتك جامعتك مدينتك"

وقال الدكتور طارق راشد رحمي رئيس الجامعة، إن المبادرة تأتي ضمن أنشطة الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف إلى توعية قائدي وسائقي السيارات بأهمية الحفاظ على نظافة وجمال الجامعة، ومدينة الإسماعيلية.

وأوضح الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، قيام الطلاب المتطوعين، وطلاب معسكر إعداد قادة المستقبل، الفوجين 9 و10، بتوزيع الأكياس على قائدي وسائقي السيارات داخل وأمام بوابات الجامعة والمستشفيات الجامعية، وفي شوارع وميادين الإسماعيلية، وذلك بغرض تجميع الأوراق والقمامة الناتجة من الاستخدام الشخصي داخل السيارة، وتجميعها في الكيس وإلقائها في الأماكن المخصصة لذلك، بدلا من التخلص منها بإلقائها في شوارع المدينة، أو بالطرق الداخلية للجامعة ومستشفياتها.

وأضاف المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، أن الحملة الطلابية التطوعية "حافظ عليها " تدعم الإجراءات التي تتخذها إدارة الجامعة للحفاظ على النظافة والشكل الجمالي اللائق أمام الطلاب الجدد والقدامى، والزائرين، والعاملين، وترسخ لمفهوم النظافة كسلوك شخصي يؤثر على الفرد والمجتمع.