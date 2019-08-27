تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، أعمال الصيانة لخطوط مياه الشرب الرئيسية بمدينة الطور لضخ مياه نقية وصالحة للمواطنين.

وأكد المهندس جمال عبدالصبور رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، الدفع بفريق عمل متكامل لإصلاح وعمل صيانة كاملة لمحبس المياه بالخط الرئيسي للخزان الخرساني " 16" بوصة، المغذي للمنطقة الصناعية والزهراء والسلام والجبيل بمدينة طور سيناء.

وأشار إلى سرعة استجابة الشركة لشكاوى المواطنين، وسرعة الانتهاء من جميع الأعطال أوأعمال صيانة قد تتسبب في قطع أوضعف للمياه مراعاة للمواطنين.