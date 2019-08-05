أكد المهندس جمال عبد الصبور، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في جنوب سيناء، استمرار أعمال إحلال وتجديد وإصلاح الكسر في خط المياه الرئيسي المغذي لمنطقة المنشية بمدينة طور سيناء.

وأوضح أنه سيتم إعادة ضخ المياه إلى الشبكات مرة أخرى، خلال ساعات، عقب الانتهاء من إصلاح الكسر، لافتا إلى أن الشركة دفعت بعدد من الفنيين لسرعة إصلاحه.

وأشار إلى أن حي المنشية يتعرَّض لوقائع كسر متكررة، يتضرر منها المواطنين، وذلك لتهالك الشبكات، مما دفع الشركة لإنهاء تلك المشاكل، ووضع المنطقة ضمن خطة الشركة لتطوير شبكة المياه والصرف الصحي بها.