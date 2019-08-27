قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن النقابة ستدشن موقعا إلكترونيا، يشمل أخبار النقابة لكي يطلع الأعضاء على نشاط نقابتهم.

وأوضح سعدة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن هذا الموقع يأتي ضمن سلسلة إجراءات لتيسير استخراج كارنيه العضوية بعد موافقة لجنة القيد، إذ يمكن للمتقدم للقيد متابعة ما إذا كان قد تم قبوله أم لا من خلال الموقع الإلكتروني، كما تشمل التسهيلات اختصار فترة استخراج الكارنيه لدقائق معدودة بدلا من الانتظار لشهور حتى ينعقد اجتماع للمقبولين لتسلم الكارنيهات بشكل جماعي

وأكد نقيب الإعلاميين، أن القيد مستمر طوال أيام الأسبوع، مناشدًا كل الإعلاميين التوجه للنقابة بسرعة لتقنين أوضاعهم وتحديد الشعب الخمس "الإعداد والتقديم والمراسل والإخراج والمحرر".

وأشار إلى أن النقابة مفتوحة يوميًا من السبت إلى الخميس، لافتًا إلى أن حلف اليمين واستلام الكارنيه يتم فى نفس اليوم الذي يقوم المقبول فيه بدفع المصروفات الإدارية بالنقابة

وكانت نقابة الإعلاميين أعلنت قبل أيام عن قيد 168 عضوا جديدا ليصل إجمالي عدد الأعضاء إلى 1700 عضوا.

وقال محجوب سعدة سكرتير عام النقابة، إن الحصول على عضوية النقابة إجباري وليس اختياري وفقا لنص المادة 19 من قانون النقابة والمادة 1 من قانون تنظيم الإعلام، مشيرا إلى أن مجلس النقابة يواصل تفعيل القانون لضبط المشهد الإعلامي.