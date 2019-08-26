عقدت اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، اليوم، اجتماعا طارئا لبحث ضرورة تقنين أوضاع الذين يمارسون نشاطا إعلاميا سواء بالقيد في جداول النقابة أو الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.

وقالت سهام صالح، وكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، إن اللجنة قررت اليوم مناشدة الزملاء الإعلاميين في كل القنوات الفضائية والإذاعية والإليكترونية بسرعة تقنين أوضاعهم في إطار قانون النقابة بعدم ممارسة أي شخص نشاط إعلامي إلا بالحصول على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة، وذلك خلال شهرين من صدور هذا القرار.

وتابعت صالح في تصريح خاص لـ"الوطن": "سيتعرض من يمارس النشاط الإعلامي بعد فترة الشهرين دون توفيق أوضاعه للمساءلة القانونية وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وذلك في ظل حرص النقابة على ظهور المشهد الإعلامي بما يليق بالدولة المصرية وهو ما يستوجب وجود مؤسسات إعلامية هدفها التثقيف وإعلاء الكلمة ورفع الوعي لدى المواطن".

من جانبه، قال أيمن عدلي، عضو اللجنة التأسيسية ورئيس لجنة التدريب، إن التدريب أحد أهم شروط العضوية للقيد بالنقابة على أن يجتاز المتقدم دورتين متخصصتين في إطار حرص النقابة للارتقاء بمستوى شباب الإعلاميين والراغبين للتقدم في الحصول على عضويتها، "لا سيما وأن مخاطبة الرأي العام تتطلب تأهيلا خاصا لوفاء الإعلامي بمهمته ومسؤوليته أمام الرأي العام"، بحسب تعبيره.