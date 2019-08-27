أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE، عن فترة السداد المسموحة لدفع فاتورة التليفون من يوم 15 يوليو 2019 حتى يوم 15 أغسطس 2019، وبعد انتهاء تلك المدة بدأت الشركة في توقيع غرامة مالية للتأخير عن سداد الفاتورة أو قطع الخدمة على المشتركين.

وتستعرض "الوطن" خطوات دفع فاتورة تليفون شهر يوليو 2019، التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات ضمن خدماتها لعملائها، وجاءت الخطوات كما يلي:

1 - الدخول على موقع للشركة المصرية للاتصالات الرسمي من هنا .

2- استكمال البيانات المطلوبة، وهي: كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي.

3 - الضغط على "أظهر الفواتير"، بعد ذلك تظهر تفاصيل الفواتير غير المسددة وقيمتها.

4- الضغط على "اختر للسداد" ثم كلمة "ادفع" أعلى الشاشة.

5 - تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على "سدد".

6- يتم اختيار طريقة الدفع الأفضل لك، سواء بـ"الفيزا أو الماستر كارد"، وهي آخر خطوة لاستكمال سداد الفاتورة إلكترونيًا بنجاح.