أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنين من العاملين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة للمحاكمة العاجلة وهم كلٍ من رئيس إدارة الإزالات بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وسائق بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم في إزالة لوحة إعلانات دون اتباع تعليمات الأمن والسلامة، ما أدى لسقوطها على إحدى السيارات المتوقفة بالطريق وإحداث تلفيات جسيمة بها ،

وباشرت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها في القضية رقم 195 لسنة 2019 بمعرفة المستشارة أسماء أبو بكر، وبإشراف المستشار أحمد عطوة مدير النيابة بناءً على ما رصدته إدارة الإعلام برئاسة النيابة الإدارية حيال ما تم نشره بأحد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يوم الأربعاء الموافق 20 مارس الماضي، وكذا برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية في شكل مقطع فيديو تضمن محاولة أحد الرافعات الثقيلة إزالة لوحة إعلانات كبيرة بمنطقة التجمع الخامس شارع التسعين أمام المركز التجاري "داون تاون" دون إتباع تعليمات الأمان والسلامة، ما أدى لسقوط تلك اللوحة على إحدى السيارات المتوقفة بالطريق العام وإحداث تلفيات جسيمة بها.

وانتقل فريق النيابة لمعاينة لموقع الحادث، وتبين أن اللوحة الإعلانية ملقاه على الجزيرة الوسطى الفاصلة بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمات بعد رفع السيارة المضارة من الحادث، وأن اللوحة كانت مثبته بـ"صواميل" وأن تلك "الصواميل" محلولة ولا يوجد لها أثر بالطريق.

وكشفت التحقيقات، عدم اتباع تعليمات الأمان والسلامة حيال إزالة اللوحة الإعلانية المقامة أمام المركز التجاري "داون تاون"، ما أدى لسقوطها على إحدى السيارات المتوقفة بالطريق.

وحسب التحقيقات، أصدر المتهم الأول تعليمات لعمال لجنة الإزالات بحل "مسامير" اللوحة الإعلانية الكائنة بالشارع المتفرع من شارع التسعين الجنوبي أمام المركز التجاري "داون تاون" دون اتخاذ إجراءات إخلاء الموقع، وقيادة المتهم الثاني السيارة -الرافعة الثقيلة- التابعة لجهاز مدينة القاهرة الجديدة برعونة بالغة في أثناء إزالة تلك اللوحة، ما أدى إلى سقوطها على إحدى السيارات المتوقفة بالطريق العام وإحداث تلفيات بها وهو الأمر الذي كان من شأنه تعريض حياة المارة للخطر الداهم.

وبناءً عليه، واجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.