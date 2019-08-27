بدأت لجنة من صندوق مكافحة المخدرات التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أخذ عينات دم وبول من العاملين في مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.

وقال الدكتور، صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا، إن اللجنة بدأت عملها منذ يومين ومسترة حتى الانتهاء من اجراء تحاليل المخدرات لجميع العاملين في المديرية والادارات التعليمية في المحافظة والعاملين في المدارس من المعلمين والإداريين والعمال.

وتابع أن عدد العاملين في المديرية والادارات والمدارس يبلغ قرابة 45 ألف معلم واداري وعامل سيجري لهم تحليل، مؤكدًا أن الحملة بدأت بالعاملين في مديرية التربية والعليم ويليها الادارات.

وقال عبدالناصر أحمد منسق الحملة في مديرية التربية والتعليم، إن اللجنة مكونة من رئيس وحدة الكشف عن المخدرات في صندوق مكافحة وعلاج المخدرات بوزارة التضامن، وممثل عن الطب الشرعي، وكيميائي وفني تابعين لوزارة الصحة والسكان، مؤكدًا أنه تمكنت من الكشف على جميع العاملين في مديرية التربية والعليم وبدأت في الكشف على العاملين في الادارات التابعة لها.

وأكد أن المعلم أو الإداري أوالعامل الذي ستثبت التحاليل تعاطيه مواد مخدرة وفق هذه التحاليل سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وذلك بناء على تكليف رئاسة مجلس الوزراء بإجراء الكشف على المواد المخدرة للعاملين بالدولة.