نشرت الشركة المصرية للاتصالات "WE"، على الموقع الرسمي لها مجموعة من الطرق المختلفة للسداد تسهيلا لعملائها.

وتستعرض "الوطن" الطرق المختلفة لدفع فاتورة الخط الأرضي بعدة طرق سواء كان النقدي في فروع الشركة أو مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية أو إلكترونيا، وهي:

1 - منافذ وفروع (WE) على مستوى الجمهورية، لمعرفة عناوين المنافذ هنا.

2 - وحدات البيع المتنقلة المنتشرة بالمناطق المختلفة.

3 - مكاتب البريد المصري بجميع المحافظات، ولمعرفة فروع مكاتب البريد من هنا.

4 - "أون لاين" من خلال موقع الشركة الإلكتروني من هنا

5 - فوري.

6 - أمان.

7 - خدماتي.

8 - مصاري.

9 - BEE.

10 - راديوشاك.

11 - سداد.