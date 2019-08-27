أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على أهمية استعداد مدارس العاصمة لاستقبال العام الدراسي الجديد وجاهزيتها لبدء الدراسة في موعدها الذى حددته وزارة التربية والتعليم، مؤكدا على اتخاذ أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية ورؤساء القطاعات جميع الإجراءات لانطلاق عام دراسي متميز للطلبة بجميع المراحل دون عقبات او مشاكل .

وطالب المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي.

وأكد المحافظ على دور مديري الإدارات والمدارس في الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس.

وشدد عبدالعال على صيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس، وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه، وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.

وأكد المحافظ على محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالانتهاء من أعمال الترميم والصيانة بالمدارس وكذلك المنشآت الجديدة والتوسعات، مع توافر عوامل الأمان والسلامة بالمدارس، وتوافر متطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق، وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسي من المقاعد والتعاون مع المجتمع المدني لتغطية العجز في بعض مناطق القاهرة وخاصة العشوائية والأكثر كثافة واحتياجا.

وأضاف المحافظ أنه جرى تنفيذ خطة الصيانة البسيطة على مستوى جميع مدارس القاهرة، كما جرى عمل الصيانة العاجلة لعدد من المدارس من معالجة خط مياه مكسور وارتفاع المياه الجوفية وتجديد شبكة الصرف الصحي بما لا يعيق بدء العام الدراسي وسير العملية التعليمية.

وأشار المحافظ الي أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر فقط على إنشاء مدارس جديدة بل تتم عملية تطوير المدارس القائمة انشائياَ ودعمها بالأجهزة والآليات التعليمية الحديثة جنباَ إلى جنب مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها، وكذلك تنمية قدرات الطلبة بمراحل التعليم المختلفة وفق أحدث الوسائل التعليمية.