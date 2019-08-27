أكدت مصادر بدار الإفتاء المصرية، أن إعلان نتيجة استطلاع شهر محرم أول شهور السنة الهجرية الجديدة سيكون يوم الجمعة المقبلة، الموافق 30 أغسطس.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية وفق ما تحدده الرؤية الشرعية.

وأوضح رئيس الوزراء، في بيان اليوم، أن إجازة الأول من محرم 1441 هجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، طبقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

المفتي يهنئ السيسي بحلول العام الهجري الجديد

وهنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1441هـ.

وقال مفتي الجمهورية، في بيان أصدره اليوم، إن العالم الإسلامي أحوج ما يكون إلى وحدة الصف والهدف حتى يستطيع مكافحة موجات التطرف والإرهاب ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضده.