شَّكلت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لجنة عليا لوضع سيناريوهات حفل افتتاح التحف المصري الكبير، وترأس "مدبولي"، اليوم، أولى اجتماعاتها؛ بناءً على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "مدبولي"، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إنه سيتم العمل على اختيار اليوم الأنسب للافتتاح، على أن يتم تنظيم فعاليات على مدار عدة أيام خلاله، بالاستعانة بشركات عالمية متخصصة، مؤكداً أن عدداً من الرؤساء والملوك من مختلف دول العالم سيشاركون في الافتتاح، وأننا نسعى لتنظيمه بما يليق بـ"مكانة مصر".

وكلف رئيس الوزراء، الجهات المعنية، بالتنسيق فيما بينها على أعلى مستوى؛ ليكون افتتاح المتحف المصري الكبير مٌبهراً، ومعبراً عن حضارة مصر القديمة وتاريخها، وفي الوقت نفسه يعكس تقدم مصر الحديثة، وما تبذله الدولة حالياً من جهود في كافة المجالات.

وقال "مدبولي"، إن الاحتفال فرصة كبرى لتسويق مصر، والترويج للسياحة، موجهاً بالبدء من الآن في إعداد قائمة المدعوين بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأشار إلى أن افتتاح المتحف الكبير سيشاهده مليارات المواطنين على مستوى العالم، ولذا بدأنا في التحرك من الآن للإعداد لسيناريوهات حفل الافتتاح، ووضع خارطة طريق واضحة للافتتاح.

وأكد رئيس الوزراء أن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى لسرعة افتتاح المتحف المصري الكبير أمام الزوار من جميع أنحاء العالم، مبينا أن هذا الصرح العظيم يقدم صورة حضارية عن مصر التي تمثل رمزاً للتراث الإنساني على مر العصور.

وشدد مدبولي، على اهتمام الدولة حالياً بتغيير وجه القاهرة القديمة، وتطويرها، وعودتها لرونقها وجمالها، وليست مهتمة فقط بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، حيث نعمل على سرعة الانتهاء من إنشاء المتحف المصري الكبير، وتطوير المنطقة المحيطة به، وكذا تطوير المتحف المصري بالتحرير، ومتحف الحضارة، والمناطق المحيطة بهما، ومنطقة سور مجرى العيون، والقاهرة الخديوية، وغيرها من مشروعات التطوير المختلفة.

من ناحيته، قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون أكبر احتفال تنظمه مصر، نظراً لاهتمام العالم كله بهذا الحدث، ومن المقرر أن يشرفه رئيس الجمهورية ويحضره الملوك والأمراء والرؤساء، ورؤساء المنظمات العالمية، وكبار المسؤولين، مشيراً إلى أنه ستوجد فعاليات مستمرة تمهيدا للافتتاح، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم التعاقد مع شركة عالمية كبرى متخصصة في تنظيم مثل هذه الاحتفاليات الكبرى.