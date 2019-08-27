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الأهلي ينتظر صفقة تبادلية للتخلص من أزارو

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تعاون بين جامعة القاهرة والنادي الأهلي لإعداد كوادر رياضية 

تعاون بين جامعة القاهرة والنادي الأهلي لإعداد كوادر رياضية 

قواعد وإرشادات عامة لطلاب الدبلومات الفنية للتنسيق والقبول الجغرافي

قواعد وإرشادات عامة لطلاب الدبلومات الفنية للتنسيق والقبول الجغرافي

282 مشروعا من "الأورمان" لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية بمطروح

282 مشروعا من "الأورمان" لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية بمطروح

إحالة أوراق متهم في "خلية الوراق" إلى المفتي.. والحكم 26 أكتوبر

إحالة أوراق متهم في "خلية الوراق" إلى المفتي.. والحكم 26 أكتوبر

فشل دراسيا واعتنق البوذية.. محطات من حياة ستيف جوبز

فشل دراسيا واعتنق البوذية.. محطات من حياة ستيف جوبز

الفيوم: تمويل مشروعات بـ33 مليون جنيه وتوفير 2467 وظيفة خلال يوليو

الفيوم: تمويل مشروعات بـ33 مليون جنيه وتوفير 2467 وظيفة خلال يوليو

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فيديو.. القصة الكاملة لمقتل "ياسين" في بالوعة صرف بالعمرانية

فيديو.. القصة الكاملة لمقتل "ياسين" في بالوعة صرف بالعمرانية

السيسي واليابان.. جولات متبادلة وعلاقات قوية

السيسي واليابان.. جولات متبادلة وعلاقات قوية

فى بيتنا "قهوة".. الحياة فوق قنبلة موقوتة

فى بيتنا "قهوة".. الحياة فوق قنبلة موقوتة

خبراء الصحة يطالبون بإبعاد المقاهى عن المساكن: الشيشة خطر

خبراء الصحة يطالبون بإبعاد المقاهى عن المساكن: الشيشة خطر

"الوطن" داخل وحدة "زرع النخاع" بـ"أورام المنصورة" قبل افتتاحها

"الوطن" داخل وحدة "زرع النخاع" بـ"أورام المنصورة" قبل افتتاحها

رحلة "الكوميديان" حلمي مع شباك التذاكر: "300" مليون جنيه فى 16 فيلما

رحلة "الكوميديان" حلمي مع شباك التذاكر: "300" مليون جنيه فى 16 فيلما

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