"الأحد عمل والرؤية تحسم".. رسائل الحكومة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

أيام قليلة تفصلنا عن رؤية هلال السنة الهجرية الجديدة 1441، والتي عادة ما تختلف بداياتها بين دول العالم العربي والإسلامي.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن منح الحكومة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد المقبل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية وفق ما تحدده الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

كما أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الأول من شهر محرم "عيد رأس السنة الهجرية 1441"، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، وأصدرت منشورًا للمديريات بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.