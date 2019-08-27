داخل عالم السيارات، تأتي المفارقات والمقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم، الكل يبحث عن التميز وراحة الراكب، وفي كل عام تأتي المقارنات بين العديد من السيارات بمميزاتها المختلفة.

وخلال السطور التالية نستعرض مقارنة بين سيارتي "جيلي امجراند X7"، و"إم جى ZS".

جيلي امجراند X7.

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1300 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 131، وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 169 كيلو متر في الساعة، كما تستغرق السيارة وصولاً لأعلى سرعة لـ100 كيلومتر 12 ثانية، والسيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ5 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كيلومتر 6.7 لتر من الوقود.

وبلد المنشأ للسيارة وتجميعها الصين، وتأتي السيارة بسعر 275.000 جنيه.

إم جى ZS

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1500 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 123، وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 200 كيلو متر في الساعة، والسيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ4 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كيلومتر 6.3 لتر من الوقود.

وبلد المنشأ للسيارة وتجميعها الصين، وتأتي السيارة بسعر 280.000 جنيه.