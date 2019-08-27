كرّم المهندس محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم، المزارعين المتميزين الذين حققوا أعلى إنتاجية هذا العام من محصول القمح، وهم مختار محمد صالح، من مركز إيتاي البارود، والذي وصل إنتاج الفدان لديه إلى 30 إردبا، والمزارع ماهر كامل عبدالعزيز، من مركز أبو المطامير والذي وصل إنتاج الفدان لديه إلى 29.5 إردبًا.

كما جرى تكريم المهندسين الزراعيين، مصطفى رسلان من إيتاي البارود، ومحمد عبدالرحمن الشلمة من أبو المطامير، وعزة سعيد محروس، أخصائي القمح بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس ناجي السيد حسن مدير عام الزراعة، والباحثين الدكتور صبحي عبدالدايم والدكتور سهير محمود رئيس المشروع والدكتور سامي صبري.

وقال وكيل الوزارة، إن التكريم يعد دافعا لكافة المزارعين بمحافظة البحيرة، متمنيا أن تصل إنتاجية الفدان العام المقبل لنفس الإنتاجية، والحد من استيراد القمح والاكتفاء بالقمح المصري، خاصة مع توافر مزارعين على أعلى مستوى ومهندسين متخصصين في الإشراف على القمح.