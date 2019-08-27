افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، المبنى الإداري للوحدة المحلية لقرية الربدان في شبراخيت، بعد الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد المبني المقام على مساحة 480 متر مربع، ومكون من 3 أدوار، بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه.

وأشاد المحافظ، بمستوى التجهيز والتشطيب، موجهًا بضرورة تكاتف الجهود والعمل على تلبية احتياجات المواطنين والاهتمام بالنظافة العامة والإنارة بالقرية.

يأتي ذلك، في إطار الجهود المبذولة لرصد احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة التي تمس حياتهم اليومية، والعمل على تلبية تلك الاحتياجات بالتنسيق مع كل الجهات من الوزارات والهيئات المعنية.