محافظ البحيرة يستبعد رئيس قرية بكفر الدوار لسوء حالة النظافة

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، استبعاد أحد رؤساء الوحدات القروية بمركز كفر الدوار، نظراً لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وتردي الأوضاع الخدمية بالقرية وسوء حالة النظافة، بجانب عدم تحقيق الانضباط الإداري بالوحدة.

وكان المحافظ تلقى مذكرة من رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، مفادها أنه أثناء مروره على القرية لمتابعة سير العمل لاحظ عدم انتظام العمل في إحدى الوحدات القروية وانصراف رئيس القرية والسكرتير والعاملين قبل مواعيد الانصراف الرسمية، وكذا عدم نظافة الطريق الزراعي فى الحدود الإدارية للقرية، وعدم انتظام أعمال النظافة اليومية بها، مما أدى إلى ظهور القرية بمظهر غير لائق.

وعلى الفور قرر المحافظ، استبعاد رئيس القرية من موقعه وتعيين آخر بدلاً منه، مشددا على أنه لا مكان لمسؤول متخاذل أو متكاسل في أداء عمله، ولاتهاون مع المقصرين غير الملتزمين بمهام واجباتهم الوظيفية.