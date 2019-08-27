477 ألف جنيه لدعم مراكز الشباب والأندية الرياضية بجنوب سيناء

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خطة العام المالي 2018 / 2019 لدعم مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بجنوب سيناء، بحضور محمد فتحي مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وخصص المحافظ مبلغ 477 ألف جنية لدعم مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بواقع 252.5 ألف جنيه لمراكز الشباب علي مستوى المحافظة و 224.5 جنيه للأندية والهيئات الرياضية .

وقال المحافظ أنه سيجرى صرف هذا المبلغ قبل نهاية العام المالي الحالي لدعم مختلف الأنشطة الرياضية والرحلات والمعسكرات والمسابقات وصيانة المعدات والمنشآت والملاعب، وسداد استهلاك المياه والكهرباء والتليفون وأجور المشرفين والعمال للعمل في الفترات المسائية إضافة إلي استكمال الإنشاءات والتجهيزات للهيئات الشبابية والأنشطة المشتركة.

وشدد المحافظ علي سرعة اتخاذ وطرح جميع الأعمال المطلوبة مع التشديد على الشركات القائمة بأعمال الصيانة والإنشاءات، بالتنفيذ طبقا لكراسات الشروط والالتزام بالبرنامج الزمني المعد لذلك.