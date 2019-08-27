أمرت نيابة المرور بالمنصورة، اليوم، بالتحفظ على سيارة مغطاة بالكامل بالـ"فاميه" الأسود، منزوعة اللوحة المعدنية الخلفية، والمستبدلة بلوحة خشبية مدون عليها "كلمة باللغة الإنجليزية" والسير بها، إلى جانب كلمة "FAKE TAXI".

وحددت النيابة مبلغ 10 آلاف جنيه، كفالة لإخلاء سبيل صاحب السيارة.

ووجه اللواء فاضل عمار، مدير الأمن، العميد ممدوح الحصي، مدير الإدارة العامة للمرور بالدقهلية، بسرعة ضبط سيارة، انتشرت صورتها على فيس بوك، أبدى عدد كبير من المواطنين استيائهم منها، بسبب بنزع اللوحة المعدنية الخلفية لها، واستبدالها بـ"خشبية" مدون عليها "كلمة باللغة الإنجليزية" والسير بها في شوارع المنصورة.

وتمكنت حملة بقيادة المقدم دكتور شريف شعيشع، رئيس مباحث المرور، والرائد محمود اللوزي معاون مباحث المرور، من ضبط السيارة في أثناء قيادة ابن مالكها، لها، في شوارع المنصورة، وتبين أنها تحمل لوحة معدنية أمامية، كما تم ضبط قائدها "طالب"، 21 سنة، ومقيم بندر طلخا.

وتبين أن السيارة تحمل أرقام "ط د ط أ 5697" ماركة سكودا أوكتافيا سوداء، وتم تغيير معالمها، والكتابة على جانبيها باللغة الإنجليزية "FAKE TAXI".

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وسلم صاحبها، نفسه للمرور، وبعرضه على النيابة العامة، أصدرت قرارها بالتحفظ على السيارة، ودفع كفالة 10 آلاف جنيه لإخلاء سبيله.