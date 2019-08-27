دعا وزير الخارجية الياباني تارو كونو مسئولي الدول المشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7" الذي سينطلق غدا الأربعاء برئاسة مشتركة مصرية ويابانية بمدينة يوكوهاما اليابانية ويستمر لنهاية أغسطس الجاري إلى سرعة تبني "إعلان يوكوهاما" الذي سيصدر في ختام المؤتمر.

وحث وزير الخارجية الياباني خلال الاجتماع الوزاري لدول إفريقيا واليابان الذي عقد في يوكوهاما اليوم للإعداد لمؤتمر الـ"تيكاد السابع"، الدول الأفريقية على العمل معا لإنجاز إعلان يوكوهاما الذي يتضمن المساعدات التنموية لأفريقيا وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليابان والقارة، والدعوة لدعم تدريب شباب المهندسين الأفارقة، وإزالة المعوقات التي تعرقل الاستثمارات اليابانية في إفريقيا. وسيتضمن إعلان يوكوهاما أيضا الدعوة لتوخي الشفافية في قضية الديون الأفريقية والناجمة عن زيادة معدلات الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.

وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد الشركات اليابانية العاملة بالسوق الأفريقية ارتفع إلى 796 شركة مقابل 250 شركة عام 2015.

ويعقد مؤتمر "تيكاد 7" تحت شعار "دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، وفى مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي، وسيركز المشاركون في المؤتمر على ثلاث قضايا رئيسية للتعاون بين الجانبين تتمثل في التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاسثثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمجتمعات.