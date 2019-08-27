صور.. السيسي في اليابان للمشاركة في مؤتمر التنمية الأفريقية "تيكاد 7"

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليابان للمشاركة في اجتماعات المؤتمر الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7".

وأكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يرأس بالاشتراك مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد".

وأضاف متحدث الرئاسة أنّ المؤتمر يعقد في دورته السابعة بمدينة يوكوهاما اليابانية في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الحالي، تحت الرئاسة المشتركة من جانب اليابان ومصر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة رؤساء الدول الأفريقية، وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولي.

وتابع: "المؤتمر من أهم وأبرز المحافل الدولية للتعاون التنموي بين الدول الأفريقية واليابان والمؤسسات الدولية".