تفاصيل التدريب الصيفي لطلبة الجامعات بالبنك العربي لمدة 4 أسابيع

أعلن البنك العربي - مصر، عن إطلاق برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات لعام 2019، والذي يستمر لمدة 4 أسابيع، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية، حيث يسعى البنك لتدريب الشباب على معالجة مشاريع جديدة وتنمية ريادة الأعمال.
ويتيح البنك التدريب للطلبة في المجالات الآتية:
- Finance.
- HR ( previous HR Internship is a must)
- Economics.
- Management.
- Engineering( Architecture, Mechanical )
- Banking related majors.
شروط التقديم
- طلاب السنة الثالثة والرابعة الحاصلين على الحد الأدنى من المعدل التراكمي بتقدير "جيد".
- يفضل أن يتمتع المتدربون بمهارات عالية في الكمبيوتر (Word وPowerPoint وExcel).
- إجادة مهارات التواصل الكتابي والشفوي باللغة الإنجليزية.
وللتقديم يمكنك إرسال سيرتك الذاتية عبر البريد الإلكتروني: Mayar.Gaweesh@arabbank.com.eg، مع ضرورة الإشارة إلى التدريب الصيفي "September 2019 Summer internship" عند الإرسال.