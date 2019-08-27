تفاصيل التدريب الصيفي لطلبة الجامعات بالبنك العربي لمدة 4 أسابيع

أعلن البنك العربي - مصر، عن إطلاق برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات لعام 2019، والذي يستمر لمدة 4 أسابيع، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية، حيث يسعى البنك لتدريب الشباب على معالجة مشاريع جديدة وتنمية ريادة الأعمال.

ويتيح البنك التدريب للطلبة في المجالات الآتية:

Finance.

HR ( previous HR Internship is a must)

Economics.

Management.

Engineering( Architecture, Mechanical )

Banking related majors.

شروط التقديم

- طلاب السنة الثالثة والرابعة الحاصلين على الحد الأدنى من المعدل التراكمي بتقدير "جيد".

- يفضل أن يتمتع المتدربون بمهارات عالية في الكمبيوتر (Word وPowerPoint وExcel).

- إجادة مهارات التواصل الكتابي والشفوي باللغة الإنجليزية.

وللتقديم يمكنك إرسال سيرتك الذاتية عبر البريد الإلكتروني: Mayar.Gaweesh@arabbank.com.eg، مع ضرورة الإشارة إلى التدريب الصيفي "September 2019 Summer internship" عند الإرسال.