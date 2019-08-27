شريف مدكور يكشف كواليس علاجه من السرطان في "معكم منى الشاذلي"

يحل الإعلامي شريف مدكور ضيفًا على برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يوم الخميس المقبل.

ويكشف مدكور خلال اللقاء كواليس علاجه من السرطان، وأمنياته الحالية، وكيف يتعامل مع هذا المرض المزمن.

كما يكشف الأطباء المعالجون له، الدكتور أحمد عبد العزيز، والدكتور عماد برسوم، تطورات حالته الصحية، والتوقعات المستقبلية للشفاء، في مثل هذه الحالات.

كما يحل العروسان، الصحفية ماريان رسمي المحررة بقسم الشؤون القبطية، والدكتور مينا ميشيل، ضيفين على البرنامج، للحديث عن قصة زواجهما والكواليس التي حدثت في بداية التعارف بينهما.

ويبث برنامج "معكم" في التاسعة مساءً، من الأربعاء للجمعة، على قناة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي.