أنهت رصاصة خرجت بالخطأ من سلاح صاحب معرض سيارات، حياته، بعد مطاردة الأهالي له، خلال محاولة هروبه من محاولة قتل صهره في الدقهلية، نتيجة خلافات أسرية بينهما، ليلقى مصرعه في قرية ميت مسعود بمركز أجا، وعثرت الشرطة بجواره على السلاح، ومبلغ 100 ألف جنيه.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير الأمن، إخطارا، من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد عماد المهدي مأمور مركز شرطة أجا، من أهالي قرية ميت مسعود، دائرة المركز، يفيد بوجود جثة لشخص، وبجواره مبالغ مالية كبيرة وسلاح ناري "مسدس".

وانتقل ضباط المباحث برئاسة العقيد محمد الخولاني رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد محمد فوزي، رئيس مباحث أجا، إلى مكان البلاغ، وبالفحص، تبين أن الجثة لشخص يدعى "م. م. م" 40 سنة، صاحب معرض سيارات، ومقيم في قرية "طما المرج" التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وبالتحري، تبين أن صاحب معرض السيارات على خلاف مع شقيق زوجته، ويدعى "محمد. ذ. إ" 43 سنة، صاحب مستودع غاز، بسبب خلافات عائلية، وأنه توجه إليه وأطلق النار عليه، مما تسبب في إصابته، وفر هاربا.

وأكدت تحريات المباحث، أن المتوفى عقب إصابته لصهره، حاول الهروب، فاستقل توك توك، وهدد قائده بالسلاح الناري، إلا أن السائق استغاث بالأهالي، فحاول صاحب معرض السيارات القفز في صندوق سيارة نصف نقل تسير في الطريق، إلا أنه توازنه اختل، وسقط أرضا، فحاول إطلاق النار على الأهالي، إلا أن الرصاصة خرجت في جسده بالخطأ، ومات.

وعثرت المباحث على المتوفى غارقا في دمائه، وبجواره سلاح ناري "مسدس"، ومبلغ مالي 100 ألف جنيه.

وحرر عن الواقعة، المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.