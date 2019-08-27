من أرض اليابان.. أحمد موسى يستعرض أهمية حضور السيسي لقمة "تيكاد 7"

قّدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة اليوم من برنامجه "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، من داخل مدينة يوكوهاما اليابانية، حيث يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي غدا، القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7"، التي تعقد تحت شعار "دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار".

وقال موسى، إن اليابان تريد التوسع في تواجدها بالأسواق الأفريقية خاصة بعد اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت عليها أكثر من 50 دولة أفريقية، موضحًا في الوقت ذاته أن حضور الرئيس السيسي القمة أمر هام للغاية كونه متحدثا بلسان أكثر من مليار نسمة من سكان أفريقيا، فضلًا عن رغبة اليابان في تقوية علاقاتها مع مصر والقارة السمراء في ظل الحروب التجارية بين الصين وأمريكا.

وأوضح الإعلامي، أن مصر تُعد بوابة دخول العالم للأسواق الأفريقية، حيث يتهافت جميع دول العالم إلى الدخول في الأسواق الأفريقية وعلى رأسهم اليابان والصين وأمريكا وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي، وبالرغم من أن مصر واجهت تحديات كبيرة إلا أنها انتصرت عليها، وهذه التحديات تُعطي الدولة المصرية قوة أكبر.

وأشار إلى أن اليابان تّصرف المليارات على التصنيع في المجالات كافة، ولافتا إلى أن اليابان هُزمت في الحرب العالمية الثانية لكنها انتصرت بتقدمها، وتعتبر رقم واحد في التكنولوجيا في العالم.

وأعرب موسى، عن سعادته البالغة بشهادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حينما تحدث عن مصر بشكل واضح، وعن استقرارها، حيث إنها تّعد رسالة للسياحة والاستثمار، وترويجا من رئيس أكبر دولة في العالم لمصر، موضحًا أن مصر لا تحتاج إلى دعاية أو إعلانات بعد ترويج ترامب لأمن واستقرار مصر.